As startups não precisam só de investimentos, mas de propósito

Um dos unicórnios presentes no South Summit é a IDtech unico, uma das líderes em soluções de identidade digital no Brasil. E o co-fundador da empresa, Paulo Alencastro, está otimista com as conexões criadas no evento. Meses depois de alcançar o patamar de unicórnio, a empresa recebeu um novo aporte liderado pela Goldman Sachs Asset Management. Com a transação, a unico passou a ser avaliada em US$ 2,6 bilhões.

Jornal do Comércio - Como está sendo a participação no South Summit?

Paulo Alencastro - Estamos muito felizes. Afinal de contas, é um evento global em terras brasileiras. Como gaúcho, fico entusiasmado ao ver o potencial desta cidade. Temos nosso escritório aqui e investimos na região. Poder participar, conversando e interagindo com mais de 10 mil pessoas neste evento, é uma ótima oportunidade para dividir com outros empreendedores e com quem está olhando para a inovação no Brasil os nossos acertos e aprendizados, além definir onde colocar os esforços e como identificar oportunidades de crescimento com outras empresas participantes. O networking e a mentoria que acontecem no evento são enriquecedoras. Muitas vezes, o que as startups precisam não é só do investimento, mas sim, compreender qual o propósito daquilo que estão construindo. Estar participando desse evento é poder mostrar um pouco do que a unico já construiu nesse caminho, ao longo desses 15 anos de trajetória.

JC - Quais as possibilidades de conexão no evento?

Alencastro - A unico está olhando para o mercado e novas oportunidades. Dentro do South Summit, podemos ver muita gente buscando ideias, conversas entre investidores e startups acontecendo e há boas oportunidades. O Brasil tem essa capacidade de encontrar startups que estejam olhando para soluções reais para problemas reais, com soluções que ajudam a transformar positivamente a vida das pessoas.