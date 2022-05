Tecnologia e biodiversidade

O clima de portas abertas e descontraído do South Summit Brasil em muito lembra o de grandes eventos de inovação, tecnologia e criatividade que acontecem no mundo. Cada breve encontro é um momento para colocar a conversa em dia ou organizar os últimos detalhes de alguma apresentação.

Foi assim o bate papo ontem na sala de imprensa entre José Renato Hopf, presidente do South Summit Brasil, investidor e cofundador 4all, e Oskar Metsavaht, fundador e diretor de criação da Osklen. Ele foi o keynote de uma apresentação sobre biodiversidade e ESG.

"O guardião da Amazônia", em que abordou a rica biodiversidade e o conhecimento ancestral da Amazônia, em contraste com a destruição de florestas e rios causada por incêndios, as indústrias de mineração e madeireiras, combinadas com o descaso da cultura indígena e seus direitos à terra. Metsavaht é hoje um defensor dessas causas.