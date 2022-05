Como chegar ao evento

Data: 04, 05 e 06 de maior

Local: Cais Mauá (Av. Mauá, 1050 - Centro Histórico de Porto Alegre. | Armazéns 06, 05 e 04.

Entrada única pelo Cais Embarcadero

Abertura para credenciamento: 08h

Início do evento: a partir das 09 horas

Ingressos: www.southsummitbrasil.com/ingressos

Preços

Executive: R$ 5 mil

Business: R$ 3,5 mil (esgotado)

Attendee: R$ 500,00

Visitor: R$ 100,00 (esgotado)

Aplicativo do evento:

Para acessar o evento, é necessário apresentar o QRCode disponível no aplicativo oficial do evento, disponível para baixar no Google Play e App Store.

No aplicativo, você terá acesso ao credenciamento, programação completa, Agendamento de 1:1, rede de networking e conteúdos

Para ouvir a tradução simultânea Inglês-português das palestras internacionais do palco principal é importante levar um smartphone e fones de ouvido. A tradução estará disponível por meio de um aplicativo.

Acessos aos estacionamentos:

- Cais Parking, junto ao Cais Embarcadero (Av. Pres. João Goulart, 30). Valores: R$15,00 duas horas e R$ 5,00 a hora subsequente.

A organização orienta que as pessoas usem o transporte público.