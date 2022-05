Com grande número de inscritos, South Summit antecipa credenciamento para terça

Um dos mais importantes eventos a aterrissar em Porto Alegre, o South Summit Brasil, que inicia na próxima quarta-feira, abriu credenciamento antecipado para terça-feira (03), das 12h às 20h, no Cais Mauá. A entrada deve ser feita pelo Cais Embarcadero. Endereço: Av. Mauá, 1050 - Centro Histórico.

A medida é uma prevenção da organização do evento, que recebeu mais de 10 mil inscritos e está movimentando o ecossistema de inovação local e internacional. “Superamos as expectativas iniciais em participantes e speakers, e a ideia de fazer o credenciamento na véspera é uma forma de evitar filas muito extensas no dia”, comenta Thiago Ribeiro, diretor geral da edição brasileira do South Summit.

Para fazer o credenciamento, é preciso ter à mão o QR Code recebido na ocasião da inscrição, disponível no app do evento. Baixe o aplicativo South Summit no App Store e Google Play.

Focado em fomentar negócios dentro do ecossistema e promover conexões entre startups, grandes empresas e fundos de investimentos mundiais, o evento será realizado em Porto Alegre (RS) nos dias 4, 5 e 6 de maio. O encontro reunirá mais de 300 palestrantes internacionais, que compartilharão toda sua expertise em torno do ecossistema de inovação em seis etapas.

O South Summit é realizado desde 2012 em Madrid, na Espanha, e é reconhecido como uma plataforma global para inovação e conexões entre os principais participantes do ecossistema de negócios. Sozinho, já movimentou cerca de US$ 8,2 bilhões em investimentos. Sua última edição reuniu mais de 20 mil participantes, destacando-se como o principal encontro de conexão entre startups, empresas e fundos de investimentos mundiais na Europa.