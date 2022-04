Sebrae quer impulsionar pequenos negócios com semana da Transformação Digital

Impulsionar pequenos negócios na área da cultura de inovação, direcionando os empreendedores para uma gestão que una ativos digitais e presenciais é a proposta da 5ª edição da Semana de Transformação Digital para Micro e Pequenas Empresas, realizada pelo Sebrae em parceria com a Transformação Digital, plataforma responsável por criar grandes experiências virtuais.

O evento, on-line e gratuito, será realizado de até o dia 29 de abril. Interessados podem se inscrever no site

Durante essa semana serão oferecidos cerca de 25 conteúdos exclusivos sobre transformação digital e webinars com grandes players do mercado, em horários alternados que vão das 11h às 19h, abordando temas como redes sociais, marketing digital, presença digital, criptomoedas, atendimento ao cliente, metaverso, gestão financeira, liderança, marketplace e pagamentos digitais.

Participam da programação palestrantes como Alfredo Soares (Loja Integrada), Gustavo Caetano (Sambatech), Renata Centurion (Winning By Design) e Thiago Rocha (RD Station).

“Queremos direcionar os empreendedores nas habilidades necessárias para uma gestão de negócio que equilibre os ativos digitais e presenciais, de acordo com as necessidades de cada negócio, ressaltando a importância de não abrir mão das plataformas digitais mesmo diante do retorno presencial, integrando o melhor dos dois formatos”, afirma o coordenador do evento, Alexandre Souza.