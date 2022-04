OLX Brasil anuncia 225 vagas de emprego

A OLX Brasil, uma das maiores plataformas de compra e venda online do país, está com 225 vagas abertas. São 160 oportunidades em tecnologia (engenharia e produto) e 65 em áreas corporativas como comercial, marketing, gente, estratégia, finanças e operações.

A empresa adotou oficialmente o modelo de trabalho Remote First, que prioriza o trabalho remoto, mas disponibiliza a estrutura dos escritórios para quem deseja trabalhar presencialmente até duas vezes por semana. Com isso, pessoas de todo o país podem se candidatar para as oportunidades que estão abertas.