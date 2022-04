Interesse por eleições no Google supera o dos últimos pleitos

Faltando pouco menos de seis meses para os brasileiros irem às urnas, as buscas por temas relacionados às eleições no Google Brasil estão maiores do que nos últimos dois pleitos presidenciais. Dados do Google Trends revelam que, de março a abril, a seis meses do 1º turno eleitoral, as consultas pelo termo “eleição” foram 9% maiores do que no mesmo período em 2018. Na comparação direta com 2014, o crescimento foi de mais de um terço (34%).

Também entre março e abril deste ano, a procura pela sigla “TSE” cresceu 37% comparado ao mesmo intervalo em 2018; e mais que dobrou em relação a 2014 (157%). O assunto "quitação eleitoral", que havia alcançado patamares próximos na Busca em 2014 e 2018, está 30% maior neste ano.

Também cresceu muito o interesse de busca por “pesquisa eleitoral”, com alta de 714% sobre os resultados de 2014 e 410% no comparativo com 2018.