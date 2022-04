Vivo cria fundo de R$ 320 milhões para investir em startups

Entretenimento, casa inteligente, marketplace, saúde, finanças e educação são as cinco áreas prioritárias nas quais a Vivo vai investir nos próximos cinco anos por meio do Vivo Ventures, fundo Corporate Venture Capital (CVC) anunciado pela operadora essa semana.

A expectativa é destinar R$ 320 milhões para investir em startups brasileiras com soluções inovadoras nestes que são os setores-chave para o posicionamento da Vivo como hub digital. O processo de seleção das potenciais empresas investidas já iniciou. Mais informações podem ser encontradas no site [email protected]

O fundo buscará entre 12 e 20 startups em estágio de “growth” (preferencialmente rodadas séries A ou B), com investimento médio de R$ 20 milhões, podendo ter até 20% de participação nas investidas.

Quem está liderando esse movimento é o gaúcho Rodrigo Gruner, diretor de Inovação e Novos Negócios da Vivo. Segundo ele, o Vivo Ventures aproxima a companhia do ecossistema de inovação aberta, possibilitando investimentos e parcerias com startups.

“É um orgulho fazer parte desse movimento do crescimento do ecossistema de startup no Brasil. O setor de telefonia tem muita proximidade com tecnologia, e entendemos que nosso papel vai além da conectividade”, aponta.

Como parte dessa estratégia, a Vivo tem investindo na criação de ecossistemas de negócios, seja por meio do desenvolvimento próprio ou de parcerias com marcas de referência em suas áreas. Alguns exemplos são a conta digital Vivo Pay; o empréstimo pessoal Vivo Money; o app de meditação Atma e o marketplace de saúde e bem-estar Vida V.

Desde 2012, a Wayra, hub de inovação aberta da Vivo, já investia no segmento. Agora, seguirá investindo em startups preferencialmente em rodadas pré-seed e seed (estágio inicial e de estruturação de produto) e cujo negócio tenha relação com a estratégia da Vivo. Somente em 2021, foram gerados aproximadamente R$70 milhões em negócios entre a Vivo e as startups do portfólio da Wayra.