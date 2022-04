Epic Games investe na gaúcha Aquiris

A Aquiris, estúdio de games que nasceu em Porto Alegre e tem a sua sede no Tecnopuc, anunciou hoje (13) um investimento da Epic Games, player global de entretenimento interativo e fornecedora da tecnologia 3D por trás de Fortnite e Unreal Engine.

As empresas também firmarão um acordo que prevê a publicação de múltiplos jogos multiplataforma ainda não anunciados.

A Aquiris, conhecida por seu trabalho premiado em títulos como Wonderbox e Horizon Chase, comemora seu 15º aniversário este ano. De acordo com a empresa, essa parceria estratégica e o investimento da Epic Games ajudarão a moldar os próximos 15 anos.

"Estamos muito felizes com a parceria com a Epic Games. É uma grande confirmação do que a Aquiris construiu até agora. Mal podemos esperar para mostrar ao mundo no que estamos trabalhando juntos. O poder de publicação da Epic e a estreita colaboração conosco em tecnologia, inteligência de negócios e desenvolvimento de produtos nos ajudará a aumentar a qualidade e o alcance dos nossos títulos", destacou o CEO da Aquiris, Mauricio Longoni.

O chefe de publicação de parceiros da Epic, Hector Sanchez, se juntará ao conselho de administração da empresa. “A Aquiris não tem apenas um olho afiado para criar experiências de qualidade em seus jogos, mas também demonstrou grandes capacidades artísticas e técnicas com a utilização da Unreal Engine em seus produtos. Estamos honrados por ter esta oportunidade de fortalecer nosso relacionamento com um dos estúdios mais qualificados do crescente e importante cenário de desenvolvimento da América Latina.” disse Sanchez.