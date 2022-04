Gaúcha Ubots é escolhida para programa Google for Startups

Pela primeira vez, o Google for Startups Accelerator está selecionando empresas fundadas e lideradas por pessoas negras, e a gaúcha Ubots, especializada em soluções de relacionamento digital e inteligência artificial, foi uma das selecionadas.

O programa de aceleração tem como objetivo oferecer mentorias, suporte e ferramentas para auxiliar as startups consolidadas a enfrentarem os principais desafios e demandas técnicas e de produtos, com foco em ferramentas de tecnologia e programação do Google.

“É uma enorme felicidade ser uma das startups escolhidas pelo Google. Nosso objetivo é crescer e aprender com a gigante de tecnologia, suas mentorias e o networking que o programa vai gerar”, comenta Rafael Souza, CEO da Ubots. Também farão parte da aceleração a Biti9, Creators, Fen, FixIt, Fluke, Kapputo, Parças, naPorta e Wellbe.

Fundada em 2016, a startup impacta atualmente mais de 7 milhões de cooperados associados, sendo referência no relacionamento digital de cooperativas, bancos e financeiras. A empresa conta com clientes em diversas regiões do Brasil e no Chile. Em 2021, teve um aumento de 184% no seu faturamento, em comparação com o ano anterior. Foram mais de 10 milhões de atendimentos realizados por bots em canais como o WhatsApp, webchat e app chat.

O Google for Startups terá duração de três meses. As startups selecionadas terão mentorias de especialistas do Google, além de benefícios, como crédito em produtos Google e acesso à rede de startups que já passaram pelo programa.