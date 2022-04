Com aquisição da Uello, Renner reforça plataforma logística

A aquisição de 100% das ações de emissão da Uello Tecnologia pela Lojas Renner S.A., concluída essa semana, reforça o movimento da varejista no desenvolvimento da sua plataforma logística. O foco está nos três pilares que, de acordo com a companhia, irão transformar a entrega omnicanal em uma jornada mais rápida e sem atrito: estoques próximos aos consumidores; operação fulfillment eficiente e referência em transporte last mile. A plataforma também vai contemplar a prestação de serviços para os sellers parceiros da Lojas Renner e todo o seu ecossistema.

A Uello é uma logtech nativa digital focada em serviços de entrega expressa ao consumidor final e gestão de processos logísticos para médias e grandes empresas. Criada em 2017, a startup vai aportar soluções inovadoras para aumentar os níveis de encantamento da experiência de compra dos clientes da maior varejista de moda omni do Brasil. A expectativa é que a logtech possa manter a autonomia e ganhar novas oportunidades para expandir a sua base de clientes graças às sinergias com as operações da Renner.

“A logística é um fator importante para a tomada de decisão dos consumidores e desempenha um papel fundamental na consolidação e alavancagem do nosso ecossistema de moda e lifestyle”, explica o diretor presidente da Lojas Renner, Fabio Faccio. Segundo ele, a aquisição da Uello vai contribuir para a evolução da nossa plataforma logística, com especial impacto no last mile.

“Vamos oferecer maior velocidade, mais eficiência e produtividade, custos menores e maior geração de valor aos nossos clientes, parceiros e acionistas”, reforça.

Os recursos empregados na transação são provenientes do caixa da Lojas Renner S.A., sem relação com o RX Ventures, fundo de Corporate Venture Capital lançado no início de março para investir em startups em estágios iniciais de maturação focadas em soluções inovadoras para o varejo de moda.

Com as sinergias proporcionadas pela aquisição, aliado à evolução da plataforma logística da Lojas Renner, a varejista espera, nos próximos dois anos, aprimorar a experiência dos consumidores, com potencial de praticamente duplicar – para cerca de 80% - o índice de entregas realizadas em até dois dias após os pedidos online. Já a Uello, que atualmente concentra a atuação em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, ganha velocidade para crescer em todo o País.

O CEO e um dos fundadores da Uello, o empreendedor Fernando Sartori, é engenheiro industrial com mais de dez anos de atuação no segmento logístico e forte expertise em negócios digitais. Ele permanecerá como principal executivo, junto com um time de cerca de 150 colaboradores. A startup também seguirá prestando serviços para o mercado em geral.

A logtech já fez mais de 5 milhões de entregas e conta com um número expressivo de motoristas parceiros com aplicativo próprio. Nos últimos dois anos, ampliou o número de clientes em diversos setores, com expansão expressiva nas receitas e evolução nos indicadores de desempenho.

“A união das duas empresas abre uma nova janela de oportunidade para a expansão nacional e o desenvolvimento de novas soluções pela Uello graças à escala do ecossistema da Lojas Renner e ao compartilhamento de valores, conhecimentos e tecnologias entre os times”, diz Sartori.