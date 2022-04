Zoom busca caçadores de bugs e oferece até US$ 50 mil

O Zoom abriu novas vagas para o programa “caçadores de bugs”, iniciativa que incentiva pesquisadores de segurança a identificar e resolver imperfeições na plataforma. A empresa já trabalha com mais de 800 pessoas globalmente por meio da plataforma HackerOne, na qual profissionais são selecionados para testar os limites e recursos do Zoom.

Quando a pandemia chegou, no início de 2020, as reuniões do Zoom atingiram 300 milhões de participantes diários em poucos meses. Ficar à frente das ameaças cibernéticas emergentes e potenciais tornou-se uma prioridade na empresa que exigiu o aumento contínuo da segurança e da integridade da plataforma para manter seus usuários seguros.

Com isso, a empresa aumentou o valor máximo de recompensas. Em 2021, concedeu mais de US$ 1,8 milhão em 401 relatórios de bugs.

Os programas do Zoom são apenas para convidados, o que permite que as empresas escolham pesquisadores de segurança com base em seu trabalho anterior. O HackerOne calcula estatísticas para cada pesquisador com base em sua relação sinal-ruído, impacto nos programas para os quais contribuíram e reputação, o que ajuda a medir o quão relevantes e acionáveis serão suas descobertas.

Quem estiver interessado em ajudar a tornar a plataforma mais segura, pode enviar um e-mail com o nome do seu perfil no HackerOne para [email protected] ou visitar a página de carreiras do Zoom para ver as vagas globais abertas nas equipes de Confiança e Segurança.