Atuação de mulheres em TIC tem retração, revela Softex

Não há mais dúvida da relevância da diversidade nas organizações e nas atividades econômicas. Mas, a verdade é que a participação das mulheres nos setores de telecomunicações e tecnologia da informação tem diminuído nos últimos anos. Esta é uma das constatações do estudo “W-Tech” realizado pelo Observatório Softex, unidade de estudos e pesquisas da entidade.

Embora estimativa do IBGE indique que o Brasil possui uma população de 214,3 milhões de pessoas, sendo 51,13% predominantemente composta por mulheres e 24% por jovens adultos de 25 a 39 anos, está distribuição equilibrada não se verifica nas atividades econômicas constituídas pelos setores de telecomunicações, tecnologia da informação, conteúdo e mídia.

Entre os anos de 2015 e 2019, houve redução de 2,1% no número de trabalhadoras em Informação e Comunicação, o que encolheu a participação feminina de 38,1% para 35,6%. Em Telecomunicações essa redução foi ainda mais intensa: queda de 3%.

Os serviços nestas áreas responderam por 1,05 milhão de trabalhadores formais no mercado em 2021, mantendo o crescimento consistente desde o início da série histórica, com um aumento de 12,7% em 2021 em relação a 2020.

Pouco mais de um terço (35,6%) dos empregados desse segmento era formado por mulheres. No estudo, foram destacados três subsegmentos: atividades de prestação de serviços de informação, Telecomunicações e atividades dos serviços de tecnologia da informação, que juntos responderam por mais de 85,5% dos trabalhadores desse mercado no ano passado.

“Em relação à remuneração, há uma significativa diferença entre os gêneros. Para uma remuneração média do segmento de Informação e Comunicação de R$ 4.877,77, a média dos homens é de R$ 5.277,26 contra R$ 4.147,94 das mulheres”, destaca Ana Vitória Alkmin, pesquisadora responsável pelo Observatório Softex. A maior disparidade está em atividades de prestação de serviços de informação, com a média dos salários masculinos superando em 27,9% a dos femininos

A pandemia do Covid-19 também aumentou o gap entre os dois gêneros. “As mulheres nas áreas de ciência e engenharia relataram ter sido afetadas de forma desproporcional, com a diminuição de pelo menos 5% no tempo de pesquisa em comparação com os homens, acentuando o desequilíbrio entre vida pessoal e profissional”, pondera Ana Vitória. Aliás, em decorrência da pandemia, o Global Gender Gap Report 2021 concluiu que o tempo que levará para fechar a lacuna de gênero em todo o mundo aumentou, em apenas uma geração, de 99,5 para 135,6 anos.

Outro dado que chama a atenção diz respeito às mulheres que atuam em ciência e tecnologia. Elas têm menos probabilidade do que os homens em acessar financiamentos, sendo que as startups lideradas por elas receberam apenas 2,3% do capital de risco em 2020, de acordo com a Harvard Business Review.

O trabalho enfatiza ainda a importância da promoção de esforços nos níveis governamental, acadêmico e corporativo para lidar com esse desequilíbrio de gênero. “O desafio é atrair e reter mulheres nesses campos de estudo, assim como reduzir as barreiras de inserção e manutenção delas na área, sobretudo no que diz respeito às mudanças sobre o entendimento do papel da mulher, considerando o contexto socioeconômico e os estímulos de desenvolvimento recebidos desde a infância e/ou juventude na família ou na escola”, acrescenta a head de operações da Softex, Elisa Carlos.