Gramado Summit inicia na quarta e deve receber 5 mil pessoas

A partir desta quarta-feira (6), cerca de 5 mil pessoas deverão estar na serra gaúcha para acompanhar o calendário de atividades da Gramado Summit, que se tornou uma das mais importantes conferências de inovação do Brasil.

Em sua quinta edição, o evento acontece até o dia 08 e aposta no slogan de Festival do Futuro, discutindo temas relevantes e reunindo ideias disruptivas. Estarão reunidas mais de 200 empresas expositoras e mais de 150 palestrantes.

A estrutura do evento divide-se em uma feira de negócios e em áreas de conteúdo. Tradicionalmente, a feira reúne startups em estágio inicial e também marcas já consolidadas no mercado. A área construída para o evento é de mais de 20 mil m².

Nas plenárias, são abordados temas ligados à tecnologia, inovação, comunicação, marketing, vendas, finanças, investimentos e cases de empreendedorismo. Ao todo, a Gramado Summit contará com quatro palcos de conteúdo simultâneos.

Entre os nomes confirmados estão Joel Jota (influenciador), Luiz Pondé (filósofo), Kim Farrell (TikTok), Alfredo Soares (VTEX) e Helena Bertho (Nubank).

“O propósito da Gramado Summit sempre foi o de construir o amanhã de quem está começando, de conectar quem já chegou lá àqueles que buscam conhecimento. Somos uma grande reunião, o encontro daquilo que aprendemos com o que vamos construir. Somos o festival do futuro”, afirma o CEO do evento, Marcus Rossi.