Claro lança loja preparada para o 5G em Porto Alegre

A Claro inaugurou em Porto Alegre a sua primeira loja já preparada para o 5G. Localizada no Shopping Iguatemi, tem como proposta a tangibilizar as soluções de conectividade, tecnologia e experiência, que a operadora oferece, focada em um atendimento cada vez mais especializado. Essa é a maior loja da operadora no Sul e a segunda maior do Brasil.

“O consumidor poderá degustar alguns dos diversos serviços de telecomunicações da Claro, entre eles um espaço para gamers, com conteúdos e parceiros do Claro gaming, para quem joga em casa ou no celular”, explica o CEO da Claro para o mercado de consumo e PME, Paulo Cesar Teixeira.

A nova loja também conta com espaço Casa Conectada, onde os clientes poderão experimentar aplicações de uma casa inteligente, como ao conectar o smartphone ou assistente de voz aos diversos dispositivos de automação como central de controle remoto infravermelho, lâmpadas e tomadas inteligentes, além de câmeras, que permitem o monitoramento em tempo real através de aplicativo.

Para viabilizar isso, a operadora oferece soluções de conectividade que ampliam o sinal Wi-Fi na casa com o Wi-Fi Mesh, que amplia o alcance de cobertura em espaços de até 250 m².

“Mais do que expor produtos, o cliente poderá vivenciar algumas das rotinas que programamos, como ao dizer “Alexa, hora do cinema”, entram os trailers de alguns lançamentos do NOW, maior plataforma de streaming do Brasil, graças a conexão da TV com a central de infravermelho”, exemplifica o diretor regional da Claro, Marcelo Repetto.

A loja conta ainda com o Geek café, um espaço para os clientes tirarem dúvidas de smartphones, serviços e tecnologia.