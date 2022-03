Fleming cria disciplina para incentivar alunos a debater futuro

As novas gerações já nascem conectadas e tecnologias como Inteligência Artificial, NFT e Metaverso e é para prepará-las para esse mundo de oportunidades e desafios que surgem que o colégio Fleming está colocando no seu currículo a disciplina Futuros Plurais. A ideia é instigar os estudantes de Ensino Médio a debater como enxergam o seu futuro e o da sociedade.

As atividades poderão ser acompanhadas por alunos dos três estados do Sul em cada sede da rede: Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Passo Fundo, Concórdia e Londrina.

“O futuro é especulativo, ele não existe. Temos um ponto de partida, mas vamos construir o conteúdo juntos, conforme as discussões forem acontecendo”, explica a professora Catarina Papa. O ponto de partida da disciplina será a história de mulheres e homens que foram desafiados a mudar o contexto ao seu redor e transformaram o futuro deles e da sociedade.

Outro conteúdo é a abordagem relacionada aos possíveis caminhos direcionados pela inovação. “As tecnologias já existem, é preciso experimentá-las sob o ponto de vista do conceito “skin on the game”, que consiste em participar para entender”, salienta ela, que tem MBA em Economia e Mercado de Capitais (USP) e pós-graduação em Ciências do Consumo (ESPM). Atuou no mercado financeiro e como mentora do ecossistema de empreendedorismo no Brasil e em Israel.