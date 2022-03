Caldeira realiza semana de eventos para celebrar um ano de operações

Para celebrar o seu primeiro ano de operação, o Instituto Caldeira, hub de inovação gaúcho, recebe mais de 40 atividades simultâneas durante a Semana Caldeira, que iniciou ontem e acontece até o dia a 1 de abril, na sede do instituto (Tv. São José, 455, no Quarto Distrito).

A programação conta com mais de 70 palestrantes, sendo 4 atrações internacionais, trazendo muito conteúdo, provocações e reflexões sobre temas relacionados a metaverso, investimento para startups, indústria de games, blockchain, NFTs, entre outros. O evento é realizado com patrocínio master do Banrisul e conta com apoio estratégico do Banco Topázio e da AWS.

Entre os especialistas presentes estão o norte-americano Jeff Towson, investidor e consultor de capital de tecnologia com mais de 3,1 milhões de seguidores no LinkedIn, que irá falar sobre as últimas tendências tecnológicas da China Digital e da Ásia. O dinamarquês Peter Kronstrom, Head CIFS LATAM - Copenhagen Institute For Futures Studies Latin America, abordará as Megatendências e os seus impactos para a moradia do amanhã. Outra atração será um painel sobre Liderança Generativa, que reunirá o norte-americano Bob Dunham, co-author do livro The Innovator's Way e fundador do Institute for Generative Leadership, a colombiana Maribell Gonzalez (Vale do Silício), CEO Latam do Instituto de Liderança Generativa, e a designer de Transformação Humana, Marta Magnus e Edson Matsuo, CMiO - ex-Grendene S/A.

O festival tem como objetivo presentear a comunidade de membros do Hub com cinco dias de muito conteúdo e momentos focados em trocas e conexões para criar e fortalecer parcerias entre as empresas e profissionais presentes no ecossistema de inovação gaúcho.