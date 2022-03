Fiergs terá prédios no mundo do Metaverso

A Fiergs decidiu entrar no mundo Metaverso, e vai usar essa conexão do mundo físico e virtual como um novo canal de comunicação para seus temas institucionais e na promoção de marcas e produtos das indústrias gaúchas. O anúncio foi feito pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Gilberto Porcello Petry.

Para isso, será construído um prédio virtual da entidade e um pavilhão industrial, que hospedará um showroom permanente do setor. Lá, as empresas poderão expor os seus itens de fabricação além de fazer lançamentos de inovações, estabelecendo contatos com os mais diferentes mercados.

Já o “edifício” institucional terá sala de conteúdos (acervo de análises da Unidade de Economia e vídeos, imagens e materiais da área de comunicação da entidade; Sala de Temas, ocupada pelos Conselhos e Comitês Temáticos da Fiergs, Plenário da Indústrial, Espaço Sindical e a Sala do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), voltado à educação executiva.

Em uma segunda etapa, serão criados módulos de novas áreas dedicadas ao Sesi e Senai do Rio Grande do Sul, bem como um banco de informações sobre o histórico da trajetória da industrialização do Estado. “Vamos fazer uma experiência pioneira no Metaverso, disponibilizando esse canal inovador às indústrias estabelecidas no Estado e aos sindicatos filiados“, conta Petry.