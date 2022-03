CDL POA e Leverage vão assessorar o varejo na LGPD

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA) firmou parceria estratégica com a Leverage, especializada em soluções em segurança da informação, para desenvolver um programa de consultoria que atenderá as mais de 2,2 mil associadas e cerca de 150 entidades parceiras da CDL POA em todas as regiões do Estado. O foco é orientar os empresários na adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que entrou em vigor em setembro de 2020 e, com isso, estabeleceu um novo marco legal em relação ao uso, proteção e transferência de dados pessoais no Brasil.

O desafio para as empresas é alinhar os seus processos internos em relação a particularidades das áreas de tecnologia da informação e jurídico. Além disso, em janeiro deste ano, foi definido que micro e pequenas empresas terão maior flexibilidade e simplificação no processo de adequação, podendo usufruir também de alguns benefícios.

O DPO da CDL Porto Alegre, Ricardo Ribeiro, comenta que a iniciativa surgiu depois que a entidade iniciou seu próprio processo de adequação à LGPD, em julho de 2019. “Sentimos a necessidade e o dever de oferecer esse serviço para as associadas e entidades parceiras, oferecendo um serviço diferenciado de implantação da LGPD, especialmente a partir da solicitação de algumas empresas que se conscientizaram sobre a importância de estarem em dia com a legislação”, observa.

Depois de aplicar o programa em algumas empresas associadas no início deste ano, a CDL POA e a Leverage lançam agora, formalmente, o serviço de diagnóstico e implementação da adequação à LGPD.

Na primeira etapa, é feita a identificação do tipo de atividade econômica ou serviço prestado pela empresa associada, com questionários, relatórios, análise de outras fontes de dados e reuniões, com base em quatro pilares (governança, gerenciamento, transparência e proteção).

Em seguida, é feita a etapa de implementação, que envolve conscientização, processos, contratos e tecnologia e que se divide para empresas de até 100 colaboradores e acima desse número.