CMPC usa treinamento inovador com realidade virtual

Mais de 80 colaboradores da CMPC já foram formados a partir do uso de uma ferramenta baseada em Realidade Virtual. A solução foi adotada pela empresa para a realização de treinamento em segurança do trabalho para seus colaboradores, e capaz de fazer as pessoas vivenciarem uma realidade cada vez mais próximo das condições encontradas no dia a dia das suas operações.

A iniciativa, que começou a ser implementada em outubro do ano passado na unidade industrial de Guaíba (RS) e foi customizada para atender as necessidades da companhia e estar em concordância com o que consta na legislação brasileira sobre procedimentos de segurança de empresas do setor. Já estão participando dos treinamentos os profissionais da área industrial da empresa.

As capacitações ocorrem individualmente, em sessões de uma hora, com supervisão de dois instrutores. Entre as principais vantagens do uso da tecnologia estão fatores como a segurança ao criar cenários em que os alunos não corram riscos reais de acidentes e maior eficiência em termos de assimilação. A estimativa de aprendizagem é de que uma hora de treinamento virtual seja equivalente a 8 horas teóricas.

Entre os diferenciais ainda se destacam maior facilidade de retenção de informação, uma vez que, segundo pesquisas, esse tipo de atividade proporciona um aprendizado entre 75% a 90% maior quando comparados a métodos tradicionais. A análise de dados gerados através do desempenho realizado durante a simulação e a gamificação como estímulo de engajamento e interação para que os colaboradores percebam seu próprio progresso também são possíveis com o uso da tecnologia.

“A melhoria contínua nos processos e a segurança de nossos trabalhadores são valores de todos os colaboradores da CMPC, sendo pilares na busca por excelência em nossa operação”, afirma Mauricio Harger, diretor-geral da CMPC no Brasil.