AWS e governo do RS avançam em parceria inédita

Uma reunião que aconteceu ontem com representantes do governo gaúcho e da Amazon Web Services (AWS), plataforma de serviços de computação em nuvem da Amazon, deu continuidade à construção da parceria que começou a ser desenhada na semana passada, em Washington, nos Estados Unidos. Na ocasião, uma comitiva gaúcha liderada pelo governador Eduardo Leite, acompanhada nesta agenda também por empresários do setor de tecnologia, como Pedro Valério, CEO do Instituto Caldeira, e José Renato Hopf, CEO da 4all, visitaram a gigante de tecnologia.

“Criamos um grupo de trabalho e estamos avançando no desenho dos projetos. Acredito que em dez dias teremos algo mais concreto para poder apresentar”, destacou o líder da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT), Alsones Balestrin.

A relação da empresa com o Rio Grande do Sul deverá estar alicerçada em três frentes. Uma delas é a criação de um processo de grande escala para a capacitação de profissionais na área de Tecnologia da Informação (TI).

A segunda envolve o aporte de créditos de nuvem para os próximos editais que serão anunciados pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT) e pela Fapergs. O modelo dessa parceria, aliás, foi muito elogiado pelo diretor geral para o setor público da AWS Brasil, Paulo Cunha.

“Ainda vamos definir os termos regulatórios para adequar à legislação, mas estamos felizes porque estamos inaugurando um novo modelo de financiamento dentro dos estados”, observa. Segundo o executivo, tradicionalmente, são solicitados recursos financeiros nestes editais para compra de equipamentos e para bolsas de estudo. “Nós oferecemos algo diferenciado já que, ao invés de comprar hardware e software, eles vão comprar serviço de uso. Aliás, nós vamos doar o crédito para o governo, que fará a destinação para o pesquisador”, explica.

O terceiro ponto será a estruturação da Rede Startup Rio Grande do Sul, que deverá ter a AWS como parceira tecnológica. A perspectiva é criar uma aproximação junto ao ecossistema de inovação local. O executivo destacou iniciativas gaúchas como o Tecnopuc, o Tecnosinos e o Instituto Caldeira como referências para o Brasil. Também nesta quinta-feira, foi selada a parceira da AWS com o South Summit, que acontecerá em maio, em Porto Alegre. A empresa irá aportar recursos para a realização do evento global.

“Abrimos diversas frentes importantes e complexas, mas o governo do Rio Grande do Sul está muito proativo e estamos otimistas”, destaca Cunha.

Ao analisar os avanços que têm acontecido nos ecossistemas de inovação brasileiro, o diretor geral para o setor público da AWS Brasil, comenta que o poder público tem o papel de dar escala e legitimidade aos projetos. “O ganho de escala é o maior exemplo de como os governos podem acelerar essas iniciativas, fazendo com que cheguem a cada vez mais cidades. Não existe máquina mais eficiente quando se trata dessa capacidade de articulação”, ressalta Cunha.