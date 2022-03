Braskem inscrições para startups com soluções sustentáveis

Startups com soluções sustentáveis que apoiam a ecoeficiência da cadeia petroquímica já podem se candidatar a uma oportunidade de participação no Braskem Labs. O programa de inovação aberta focado em impacto socioambiental positivo da empresa chega à sua oitava edição. As inscrições podem ser feitas gratuitamente até 6 de abril pelo site

A Braskem está em busca de soluções como as que enderecem questões como eficiência hídrica e energética, redução e compensação de carbono e àquelas capazes de gerar impacto socioambiental positivo a partir da química e do plástico. Em 2021, 45% das soluções aceleradas pelo Braskem Labs foram voltadas para economia circular e mais 15 parcerias estão em negociação.

Na edição deste ano, a plataforma de empreendedorismo contempla novas iniciativas. Uma delas é expandir o alcance do Braskem Labs, colocando a busca de soluções voltadas para as mudanças climáticas como um importante foco na seleção de startups para o programa.

Também está prevista a criação do Ecossistema Labs, com o objetivo de potencializar as relações construídas ao longo de toda a jornada da plataforma, reunindo os ex-acelerados, acelerados, mentores e integrantes que atuam com inovação aberta em um ambiente de troca, co-criação e desenvolvimento.

Os interessados podem escolher entre as modalidades Scale e Ignition, que contemplam diferentes estágios de maturidade dos negócios. O Braskem Labs Ignition é voltado para startups em fase de refinamento do modelo de negócio, enquanto o Braskem Labs Scale destina-se àquelas que já estão em fase de tração ou escala.

Por meio de mentorias individuais qualificadas e capacitações embasadas por uma robusta metodologia, o programa teve NPS 10/10 na sua última edição, indicando o alto nível de satisfação dos empreendedores participantes.

O programa será realizado em formato híbrido, sendo majoritariamente remoto e com três encontros presenciais, e, mais uma vez, terá a participação de co-sponsors – grandes empresas parceiras da Braskem – para contribuir no aprimoramento dos negócios, contando com a presença de mentores, visando contribuir com conexões comerciais que gerem potenciais negócios em conjunto.

No primeiro encontro presencial, os participantes darão início ao programa de aceleração por meio do onboarding. Já no segundo, terão um encontro onde ocorrem rodadas de reuniões entre as startups e diversos convidados para geração de conexões, o speed dating. Por fim, ocorre o demoday, evento final onde as startups apresentam sua solução para uma banca da Braskem e convidados, como clientes, brand owners e investidores. Desde 2015, quando foi criado, mais de 110 startups foram aceleradas pelos dois programas, e cerca de 30% fizeram alguma parceria de negócio com a Braskem ou algum dos co-sponsors.

“Entendemos que o caminho de mudança em termos da imagem do plástico passa também por esse processo de inovação e colaboração. Buscamos manter o nosso propósito dedicado a projetos com impacto socioambiental positivo”, comenta a gerente de soluções sustentáveis e responsável pelo programa de aceleração da Braskem, Karla Censi.

Ambos os programas contam com apoio do Quintessa, aceleradora de impacto que está presente em todas as etapas do Braskem Labs, desde a seleção das startups participantes até a apresentação no Demoday, evento que acontece ao final de cada uma das edições. “O Braskem Labs é um programa exemplar ao integrar inovação e sustentabilidade conectadas ao negócio da grande empresa”, destaca a diretora do Quintessa, Anna de Souza Aranha.

O modelo de atuação do Braskem Labs é inteiramente equity free, ou seja, as empresas apoiadoras não se tornam sócias das startups ao final, o que reforça o posicionamento do programa em prol do ecossistema e dos empreendedores.