Empresas já miram uso de 5G, aponta KPMG

O uso da tecnologia 5G, que começará a ser oferecida oficialmente até meados deste ano no Brasil, já está na pauta das empresas para os próximos cinco anos segundo perspectiva de 71% dos executivos brasileiros em cargos de alta liderança (C-Level). Outros 20% disseram que já estão investindo, 8% não sabem qual será a direção das suas corporações sobre o tema.

As conclusões fazem parte da pesquisa “Tecnologia 5G: a hiperconectividade que vai mudar o mundo”, conduzida pela KPMG com 110 executivos do Brasil, sendo 32% CFOs e 18% CEOs. Esse direcionamento pode ser explicado pela forte intenção das empresas investirem nesta tecnologia.

Dos entrevistados, 56% disseram que as redes 5G estão na agenda estratégica dos gestores ou do conselho de administração. Apesar disso, quase metade (46%) não soube precisar quanto investirão em 5G. Entre aqueles com orçamento definido, as cifras não ultrapassam R$ 50 milhões. Um quarto (25%) pretende investir até R$ 1 milhão. A faixa que deve dispender entre R$ 1 milhão e R$ 10 milhões corresponde a 14%, e outros 15% pretendem investir entre R$ 11 milhões e R$ 50 milhões.

“Quando o 5G estiver em funcionamento, o Brasil estará junto com a elite de ao menos 60 países do mundo que já possuem internet de quinta geração. Nesses locais, o 5G já entrega inovações e contribui para previsões otimistas na economia e nos negócios”, destaca Márcio Kanamaru, sócio-líder de Tecnologia, Mídia e Telecomunicações da KPMG no Brasil.

Tecnicamente, o 5G oferece tempo de resposta menor entre comandos e respostas, conexões estáveis e velocidade. Assim, diversos dispositivos poderão estar conectados simultaneamente, sem sobrecarga da rede. “O benefício está na execução de novas tecnologias e configurações, como Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas (IoT), Big Data, Machine Learning e o Metaverso”, complementa.

No Brasil, o 5G também deve beneficiar diretamente a economia – dados do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) apontam que um aumento de 10% nos serviços de banda larga no Brasil estaria associado a uma alta de 3,2% no Produto Interno Bruto (PIB). Segundo o Ministério das Comunicações, o agronegócio brasileiro pode crescer em torno de 10% nos primeiros anos de aplicação do 5G. A automatização e uso de dados também deve impactar setores da indústria, saúde e serviços. Os segmentos de educação e entretenimento também estão na linha de frente dos impactos da tecnologia.

Sobre a aplicação do 5G, a maior parte (20%) das respostas da pesquisa da KPMG indicam recursos para a infraestrutura de Tecnologia da Informação e Nuvem, seguidos por experiência do cliente (14%). Em terceiro lugar está a utilização da tecnologia para marketing e comunicação. As demais aplicações indicadas são as seguintes: cadeia de suprimentos e logística (12%), operações e backoffice (12%), gestão de pessoas e treinamento (10%), e-commerce (9%), produção e ma