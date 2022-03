Bossanova atinge 1 mil startups aportadas e mais de 60 exits

A Bossanova Investimentos, micro venture capital que investe em startups em estágio de pré-seed em todo o País, acaba de atingir a marca de mil startups aportadas em seu portfólio. Juntas, as empresas já têm valor de portfólio superior a R$ 6,5 bilhões e mais de 60 exits.

A Privacy Tools, plataforma completa de privacidade e proteção de dados para projetos de conformidade, se tornou a milésima iniciativa e recebeu uma rodada de R$ 2 milhões, que serão aplicados na estruturação da equipe de marketing, internalização de time de desenvolvimento de software próprio e ampliação de serviços gerenciados e treinamentos.

“Nosso propósito é nos tornarmos o principal hub de venture capital no Brasil, seja por meio de investimento, gestão, educação, eventos ou notícias. Ser pioneiro no mercado também significa educá-lo e sonhar por ele”, destaca o CEO da Bossanova, João Kepler.

A Bossanova já soma 63 exits, sendo alguns dos principais com Melhor Envio, Agenda Edu, SmartHint, Kinvo e Repassa. Entre as investidas estão a Credere, Inco, Handtalk, QueroQuitar, Trakto, Redação Online e Biscoint.