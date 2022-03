Bhio investe R$ 3 milhões em unidade no Feevale Techpark

Com investimentos de R$ 3 milhões, a Bhio Supply, uma das maiores fornecedoras de materiais médicos da América Latina, inaugurou ontem uma operação industrial na unidade de Campo Bom do parque tecnológico da Universidade Feevale.

Localizada no lote 8 do Feevale Techpark, a empresa ocupará um prédio com 360 m² de área em um lote de 2.500 m². No empreendimento está instalado o novo Laboratório de Implantáveis, dispositivos médicos que são inseridos no corpo ou sob a pele da empresa.

O prédio, de dois andares, abriga uma sala limpa com ISO Classe 7 – classificação para ambientes com diferentes graus de assepsia, necessária para indústrias dos ramos farmacêutico, veterinário, microeletrônico, entre outras. Isso é fundamental para a produção de clips hemostáticos e de stents de vias aéreas e outros produtos que necessitam desse ambiente limpo para sua manufatura. No local, também funcionará uma unidade de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (Bhio PDI).

O diretor geral da Bhio Supply, Marcelo Saraiva, comenta que a Bhio Supply tem hoje a maior participação no mercado brasileiro de materiais para laparoscopia, alcançando 30%. “Nesta unidade, passará a operar, por exemplo, o Roboclip, tecnologia desenvolvida pela Bhio Supply que tem capacidade de produzir com oito vezes mais rapidez que as grandes indústrias do ramo. Temos o objetivo de desenvolver tecnologias nacionais para que o país tenha seus próprios fornecedores”, relata.

Para o reitor da Feevale, Cleber Prodanov, a instalação da Bhio Supply inspira a Universidade a alavancar, ainda mais, o projeto de um grande cluster de saúde no Feevale Techpark. “Não é à toa que temos, aqui, um dos maiores hospitais veterinários do Brasil. Essa região vai se transformar em um grande hub de pesquisa e desenvolvimento na área da saúde humana e animal e, hoje, toda a Bhio Supply está de parabéns”, disse.

A construção da nova unidade produtiva da empresa contou com apoio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES). A iniciativa é a parte inicial do Projeto Bhio2, que em médio prazo abrigará uma grande área de produção de equipamentos médico-hospitalares.