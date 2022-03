Vipal Borrachas moderniza ambiente de TI

A Vipal Borrachas está renovando a sua rede física de tecnologia da informação em todas as suas unidades no Brasil. Como parte desse projeto, substituiu 100% os cabos de cobre por fibra ótica e adquiriu três datacenters modulares para as suas unidades. Com isso, a empresa passa a ser uma das dez grandes empresas brasileiras que contam com seus sistemas de informações totalmente por fibra ótica.

O processo foi concluído no final de janeiro na sede administrativa da empresa, localizada em Porto Alegre e está sendo realizado em uma das unidades fabris de Nova Prata (RS) e na fábrica de Feira de Santana (BA). A modernização dos sistemas para rede Gigabit Passive Optical Network teve a parceria da Furukawa Electric Latam.

Através de fibra ótica, é possível transmitir dados através de feixes de luz ao longo de grandes distâncias sem sofrer interferências eletromagnéticas. Assim, espera-se um aumento do rendimento e da velocidade de transmissão, reduzindo falhas e ampliando a segurança nos processos de ponta a ponta. A iniciativa ainda reduz o consumo de energia e os impactos ambientais relativos ao descarte de materiais eletrônicos nos processos de manutenção ou substituição das redes antigas com cabos de cobre.

A Furukawa, fornecedora da tecnologia, também é responsável pela destinação correta do cabeamento de cobre que está sendo retirado de todas as unidades. A empresa realiza esse processo através do programa Green IT (TI verde), que incentiva a aplicação dos recursos da tecnologia da informação com base no desenvolvimento sustentável das organizações. Através da iniciativa, a Furukawa realiza o envio dos cabos para serem reciclados e oferece em troca serviços ou produtos da empresa para as companhias que realizam essa substituição.

“Estamos entrando em um grupo seleto de grandes empresas nacionais que migraram de forma completa seus sistemas de transmissão de dados para o que temos de melhor dentro dos recursos tecnológicos atuais”, destaca o gerente de TI da Vipal, Cristiano Jacoby Muller.