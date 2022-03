Presença feminina na TI cresce, mas ainda é tímida

A presença das mulheres nos cargos de tecnologia registrou um aumento de 2,1 pontos percentuais em comparação com o mesmo mês no ano passado. Ainda assim, ainda é muito baixo, 21,5%, contra 78,5% no caso dos homens. Nos dois primeiros meses de 2022, os números mostraram um pequeno avanço: as mulheres têm ocupado 23,6% dos postos nesse setor, e os homens 76,4%.

Os dados fazem parte de uma pesquisa pela Catho, marketplace de tecnologia que conecta empresas e candidatos de forma gratuita, entre janeiro e fevereiro de 2022, e servem de alerta no Dia Internacional da Mulher, comemorado hoje.

Os dados da Catho também revelaram uma queda na diferença de remuneração oferecida para homens e mulheres quando se trata de cargos de gestão na tecnologia. Entre janeiro e fevereiro do ano passado, a média salarial da mulher era de R$ 7.950,16, enquanto a do homem ficava em R$ 9.092,20. Já no mesmo período de 2022, a média salarial feminina em cargos de gestão nessa área passou a ser de R$ 8.339,90, enquanto a masculina foi para R$ 9.267,82.

Em contrapartida, a média salarial para a mulher em outros cargos de tecnologia sofreu uma queda nesse período. Em números, em 2022, essa média esteve em R$ 2.390,00, enquanto para os homens foi de R$2.890,00. Em janeiro de 2021 para esses postos de trabalho, a média salarial feminina era de R$ 2.692,00 e a masculina era de R$ 3.110,00.

“O setor de tecnologia sempre foi dominado por homens, mas as ações afirmativas para reverter esse cenário vem apresentando resultados positivos, ainda que tímida. Essa evolução é um passo importante para a inclusão feminina nesse universo”, analisa Patricia Suzuki, CHRO da Catho. Segundo ela, as profissionais estão conquistando cada vez mais espaço nesse setor e que isso tende a aumentar com as ações e programas para apoiar esse movimento.

Em janeiro, a Catho e a Let’s Code, escola de desenvolvedores, formaram uma parceria para custear 25 bolsas para um curso online e gratuito para as profissionais que tenham interesse em seguir carreira na área de tecnologia. Com duração de oito meses, as alunas aprendem a como programar e, no final, têm a oportunidade de participar de um processo seletivo para trabalhar na Catho. Foram oferecidas 15 vagas exclusivas para as formandas do curso.