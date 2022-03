CFO é considerado guardião da estabilidade e agente de transformação

Ainda há um longo caminho a percorrer para que a economia se recupere aos níveis pré-pandemia – a região da América Latina e Caribe desacelerará sua taxa de crescimento em 2022 para 2,1%, projeta a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL).

Cenário que coloca o CFO em uma posição cada vez mais relevante para as empresas, aponta o “Estudo Global de CFO 2021 da IBM”, que entrevistou 2 mil diretores financeiros de 28 setores e 43 países. Dos CEOs entrevistados na América Latina, 49% veem o CFO como o parceiro C-suite (executivos seniores das organizações) mais importante nos próximos 2-3 anos.

CEOs e CFOs estão alinhados nas principais prioridades de suas organizações. No Brasil, os gestores financeiros destacaram a importância de aprimorar a eficiência (49%), oferecer melhor experiência ao cliente (37%) e trazer mais inovação em modelos de negócios (33%) no topo de suas listas de tarefas.

O CFO é um guardião da estabilidade e também um agente de transformação. No Brasil, mais da metade (52%) deles confirmou que desempenha um papel fundamental na transformação e agilidade em toda a empresa.

No entanto, suas responsabilidades vão além do orçamento e das finanças e abrangem a cultura corporativa: mais de quatro em cada dez em todo o mundo dizem que têm a tarefa de nutrir uma cultura que abrace todas as ferramentas digitais.

“Diante das mudanças do mercado e das pressões crescentes, a agilidade e transformação organizacional estão sendo priorizadas, elevando e evoluindo o papel do CFO. Sua posição é fundamental, não apenas como um guardião da estabilidade, bem como um conselheiro estratégico para líderes e defensor da transformação digital em toda a empresa", comenta o LA CFO IBM Consulting Latin America, Luis Eduardo Gaudio.

Ao abordar as novas tecnologias nesse cenário de transformação, Inteligência Artificial (AI) e análises avançadas estão surgindo como componentes-chave para estes profissionais: 56% dos CFOs no Brasil dizem que a tecnologia de IA foi implementada para planejar processos e analisar fluxos de trabalho inteligentes, galvanizando e orquestrando o planejamento e a gestão de desempenho.

Mais da metade dos executivos no País também relatam que a IA está sendo implementada em outros processos financeiros, como relatórios de gerenciamento/desempenho (54%), análise de rentabilidade/margem (52%) e previsão financeira (43%).

"Os CFOs cada vez mais veem o valor da IA e da automação e estão acelerando suas implementações para ajudar suas equipes a serem mais eficientes e produtivos na tomada de decisões, o que lhes permitirá focar em tarefas de maior valor para o negócio", analisa Gaudio.