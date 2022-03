Não há mais guerra sem ciber, alerta especialista

Uma guerra paralela acontece em meio ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Mais precisamente, uma ciberguerra, na qual técnicas do cibercrime são usadas para impedir ou causar interferência na comunicação do adversário, enganá-lo com informações falsas, espionar entidades e indivíduos ligados ao conflito e sabotar sistemas. Para Carlos Cabral, pesquisador de Segurança da Tempest, empresa especializada em cibersegurança e prevenção a fraudes digitais, não há como fugir dessa nova realidade. “As nações que não estabelecerem presença nesse domínio, seja em tempos de guerra ou de paz, estará em desvantagem”, alerta.

Mercado Digital – A ciberguerra, definitivamente, faz parte do mundo contemporâneo. Como as nações podem se defender?

Carlos Cabral – Não há mais guerra sem ciber, da mesma forma que não há mais guerra sem aeronaves. Quem não estabelecer presença nesse domínio, seja em tempos de guerra ou de paz, estará em desvantagem. Estar preparado exige uma visão pragmática tanto da implementação de defesas quanto da elaboração de planos de resposta a incidentes e montagem de times técnicos preparados para constantemente se atualizarem e se adaptarem aos movimentos dos adversários. Não são muitos os países com esse tipo de mentalidade e capacidade.

Mercado Digital – Como se dá a ciberguerra e como ela está sendo usada agora no conflito entre a Rússia e Ucrânia?

Cabral – A ciberguerra se dá a partir de múltiplas técnicas que podem ser usadas com o objetivo de impedir ou causar interferência na comunicação do adversário, enganá-lo com informações falsas, espionar entidades e indivíduos ligados ao conflito e sabotar sistemas. Até o momento, na guerra entre Rússia e Ucrânia, temos registrado ataques em que muitas requisições são enviadas aos servidores da vítima de modo a exaurir sua capacidade de resposta (DDoS). A pichação de sites (defacement) e ataques com vírus que destroem o conteúdo dos HDs das vítimas (wiper), também já foram documentados desde o início das tensões entre os dois países. Nos dias 13 e 14 de janeiro, por exemplo, foram conduzidos ataques contra instituições governamentais e dois bancos da Ucrânia combinando DDoS, defacement e um wiper. No dia 23 de fevereiro, outra leva e ataques contra a Ucrânia combinou DDoS e dois tipos de vírus destrutivos. Além disso, foi documentado o uso de wipers contra a Letônia e a Lituânia.

Mercado Digital – Grupos, como o Anonymous, estão realizando ações pró-Ucrânia. Como essas ações podem interferir nesse conflito de forma a fortalecer o país que está em desvantagem na guerra física?

Cabral - Eles podem agir sobretudo no âmbito doméstico do adversário, atacando organizações e indivíduos importantes do país e vazando seus dados, sabotando sistemas relevantes e disseminando informações verdadeiras ou falsas que afetem a confiança das pessoas em seu governo.

Esse conflito conta com uma série de grupos hacktivistas, pessoas que usam o hacking na defesa de uma causa, mas cujo anonimato facilita a ação de entidades infiltradas com algum interesse no conflito. Até o momento, estes grupos afirmam ter executado uma série de ataques de DDoS contra alvos na Rússia, Chechênia e Belarus, além de ter sabotado uma instalação de gás e vazado dados de empresas russas e de Belarus.

Mercado Digital – Quais as grandes ameaças de uma ciberguerra e como ela pode minar as forças dos países envolvidos ao paralisar sistemas de informação e produtivos?

Cabral – O maior problema que os ataques no domínio cibernético pode causar é a parada de sistemas de infraestrutura crítica, que são essenciais para a população. Alguns exemplos são empresas dos setores de energia, água, transportes, saúde, financeiro, de mídia e de telecomunicações.

Mas, também há o risco de que um conflito envolvendo múltiplos grupos, como o que vemos agora, afete instalações tecnológicas que sustentam sistemas de várias empresas, como plataformas de computação em nuvem, por exemplo. A possível interrupção em serviços como estes poderia afetar empresas dos mais variados setores, em todo o mundo.