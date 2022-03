Brasileiros defendem proteção social para motoristas de apps

A maioria da população brasileira (94%) defende o aumento da proteção social dos motoristas e entregadores que trabalham com aplicativos - 93% também acreditam que é necessária uma mudança na legislação para incluir novas formas de trabalho, como a atividade via aplicativos, no sistema de Previdência Social. Os dados fazem parte de uma pesquisa inédita do Instituto Datafolha, encomendada pela Uber.

A pesquisa identificou que a maioria considera como melhor opção para motoristas e entregadores que eles sejam classificados como profissionais que trabalham por conta própria, com flexibilidade e autonomia para trabalharem quando quiserem. Três em cada cinco entrevistados preferem o modelo de trabalho independente a classificação de motoristas e entregadores como empregados das plataformas.

O resultado mostra que a opinião pública está alinhada ao que querem os próprios motoristas e entregadores, que também foram entrevistados pelo Datafolha em outra pesquisa recente e revelaram desejo de manter sua autonomia no trabalho sem vínculo empregatício, mas contar com os benefícios oferecidos pela contribuição à Previdência.

A Uber divulgou no ano passado um posicionamento público em que defende adequações na legislação que permitam às plataformas inscrever os parceiros na Previdência e fazer pagamentos proporcionais aos seus ganhos, de forma a reduzir o valor de contribuição dos profissionais.

"A Uber está disposta a avançar nessas duas frentes para ajudar a fechar uma equação que aumente a proteção desses trabalhadores sem prejuízo da flexibilidade que tanto valorizam. É hora de o poder público, sociedade, empresas e trabalhadores priorizarem essa agenda para darmos passos concretos e atualizarmos a legislação previdenciária de acordo com a realidade das novas formas de trabalho", destacou o diretor de políticas públicas da Uber no Brasil, Ricardo Leite Ribeiro.

O levantamento também aponta que 80% da população concorda que o sistema trabalhista está desatualizado e não adaptado ao trabalho realizado através de plataformas digitais. Dos entrevistados, 85% consideram que o sistema de previdência social não será suficiente para apoiar os trabalhadores, é preciso que as empresas também ajudem.

A maioria dos brasileiros (89%) apoia a proposta de criação de um novo modelo de contribuição de motoristas e entregadores à Previdência no qual os trabalhadores pagariam uma parte e as plataformas pagariam outra.

O Datafolha entrevistou 1.005 pessoas nas cinco regiões do país de todas as classificações econômicas, em amostra representativa da população brasileira adulta (18 anos e acima). A margem de erro máxima é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

