TIM e Huawei assinam acordo para transformar Curitiba na primeira Cidade 5G

A TIM Brasil e a Huawei anunciaram nesta quarta (2), durante o Mobile World Congress, em Barcelona, a assinatura de um acordo de colaboração para desenvolvimento do projeto ‘Cidade 5G’. A iniciativa pretende trabalhar o conceito de cidade inteligente a partir da implementação de redes 5G, prevendo a evolução da tecnologia, monitoramento de redes e aperfeiçoando a experiência do usuário. A primeira cidade escolhida será a capital paranaense, Curitiba. O acordo é válido por dois anos, podendo ser prorrogado. Os primeiros testes devem ser finalizados até dezembro de 2023.

A cooperação entre as empresas permitiu a ampliação e a implementação de redes 2G, 3G, 4G e 5G. Juntas, as empresas são responsáveis pela construção da maior rede baseada em mMIMO (massive MIMO) do mundo, um recurso que amplia o alcance da transmissão de sinais. Para isso ser possível, o sistema utiliza uma grande quantidade de antenas, que auxiliam na entrega de dados com mais qualidade.

Para o projeto Cidade 5G, a rede mMIMO poderá ajudar a atingir as mais altas velocidades do 5G com baixa latência, um dos diferenciais da próxima tecnologia de redes móveis.

“Estamos muito satisfeitos em construir, em Curitiba, um projeto que pode ter grande impacto para o desenvolvimento econômico para todo o país”, comenta o CTIO da TIM Brasil, Leonardo Capdeville. Segundo ele, o movimento faz parte de uma estratégia consolidada da operadora para expansão do serviço 5G e o objetivo de tornar a TIM uma das principais operadoras móveis no mundo.