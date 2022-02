Com nova sede, BrazilJS reforça presença no ecossistema de inovação

A BrazilJS, maior conferência de JavaScript do mundo que nasceu em Porto Alegre (RS), inaugurou a sua sede na Unisinos e, com isso, reforça a aproximação com o ecossistema de inovação gaúcho. A entidade estará agora dentro do Espaço Ecosys, hub de empresas especialistas em diferentes disciplinas da comunicação, com foco no digital, na Unitec, em Porto Alegre.

“Já fazemos parte do Ecosys há alguns anos e, desde então, estamos amadurecendo a nossa relação com as empresas do ecossistema. Praticamente todas elas fazem negócios entre si, dividem e compartilham boas práticas, então, para nós, estar ali é muito significativo, porque também nos traz oportunidades de profissionalização”, comenta a Head de Operações e Diversidade da BrazilJS Conf, Andreza Rocha.

Estar próximo da Unisinos também faz todo sentido, já que o público universitário é um dos que mais participa dos eventos promovidos pela BrazilJS, apresentando as suas teses ou participando da própria comunidade. “Estar dentro de uma universidade nos dá amplas possibilidades de desenvolvimento da própria comunidade em si, geração de novos negócios, oportunidades de melhorarias e de inovação dos nossos produtos e serviços”, ressalta.

Segundo Andreza, ter um ponto físico em Porto Alegre também é importante, já que a BrazilJS Conf é reconhecida como um evento internacional, trazendo as pessoas do mundo todo para a capital gaúcha. Mas, fazia falta ter um local físico para que as pessoas conhecer, conversar e trocar ideias.

“Queremos ser um grande ponto de encontro da comunidade, para que a gente possa falar muito sobre tecnologia, sobre inovação, sobre diversidade na tecnologia e, claro, tópicos avançados, que é também pelo qual nós somos conhecidos”, revela a gestora.

A BrazilJS Conf nasceu em 2011, fruto do desejo dos primos e sócios Felipe Moura e Jaydson Gomes, e do programador Christiano Milfont. O trio sentia falta de um evento em que desenvolvedores da linguagem de programação JavaScript pudessem se atualizar e trocar ideias.

A primeira edição da conferência, realizada em Fortaleza, teve 600 participantes e 20 palestrantes. Na edição 2019, foram 3 mil inscritos e 25 convidados ministrando as apresentações em Porto Alegre. No ano passado, aconteceu no Instituto Caldeira. De casa, o público interagiu com os apresentadores do evento, que estavam nos estúdios do hub de inovação, no Quarto Distrito, na capital gaúcha.

O ano de 2022 continua desafiador para a área de eventos, em função da Covid-19, por isso, a palavra-chave é experimentação. “Estamos preparando uma agenda com vários eventos híbridos. Todos serão presenciais, mas com transmissão on-line, algo que a gente sempre fez”, conclui Andreza.