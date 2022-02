Mais da metade dos jogadores não sabem o que é NFT, diz Nimo

Uma pesquisa realizada pela Nimo TV, plataforma de streaming focada em games, mostra que 56% dos gamers do País ainda não entendem de forma clara o conceito de NFT – tokens não fungíveis e criptográficos que representam algo único, que não pode ser propriedade de outra pessoa, a não ser do dono que criou ou pagou por ele.

Além de conteúdos como arte, música e outras experiências, um conteúdo que está crescendo neste meio são jogos NFT. Eles têm se tornado cada vez mais populares ao redor do mundo graças ao interesse por gerar renda de uma forma bem diferenciada e divertida: jogando.

Para se ter dimensão do tamanho da popularidade desses games, de acordo com um levantamento da NewZoo, 67% dos jogadores no mundo estão interessados em assistir a um desfile de moda, no metaverso, para conhecerem marcas ou cosméticos da vida real, o que impulsiona ainda mais a criação de NFTs.

O setor gerou mais de US$ 23 bilhões em negociações no ano passado, segundo a DappRadar, startup que levanta dados sobre atividades em plataformas blockchain. No entanto, no Brasil, o levamento da Nimo TV indica que 91% dos jogadores do País nunca compraram uma NFT, enquanto apenas 18% jogam esse tipo de game.

“É algo ainda em ascensão no Brasil, isso é fato. Mas considerando as tendências no mundo todo, vemos um potencial gigante para o aumento do acesso e interesse em jogos NFT”, afirma o Head de PR e Social Media da Nimo TV no País, Rodrigo Russano Dias. Segundo ele, na Nimo TV, já tem streamers que transmitem esse tipo de jogo e que já possuem sua audiência consolidada. “Cremos que seja questão de tempo para que um boom seja observado no Brasil nesse sentido”, conclui Dias.