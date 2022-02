Women on the Road tem três vencedoras

A Zoefertil (Rio Grande do Sul), Tech Pain (Santa Catarina) e Happy Track (Paraná) foram as vencedoras do Women on the Road, programa que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de startups lideradas por mulheres.

Como premiação, as startups poderão validar os seus modelos de negócio como integrantes do ecossistema de inovação do Parque Científico e Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc). As atividades de validação seguem até o mês de novembro deste ano.

Com o apoio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), o programa recebeu inscrições de 50 startups fundadas ou cofundadas por mulheres de diferentes regiões do país. Todas as etapas do programa, lançado em 2021, foram desenvolvidas pelo Tecnopuc e Liga Ventures.

A grande maioria das startups que são criadas por mulheres encontram dificuldades no processo de validação do modelo de negócio e, assim, não conseguem ultrapassar o estágio inicial.

“O programa reafirmou os compromissos do banco em fomentar o empreendedorismo das mulheres também no segmento da inovação. Se queremos uma sociedade com igualdade em termos de oportunidades e maior geração de renda, é preciso que nossas iniciativas estejam alinhadas com os critérios ESG e a Agenda 2030”, destaca a diretora de Operações do BRDE, Leany Lemos.