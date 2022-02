The Bakery cresce 300% com boom da inovação corporativa

Empresa global de inovação corporativa, a The Bakery triplicou o faturamento e aumentou equipe em 200% no ano passado, chegando a 40. Em 2022, a expectativa é crescer três vezes a receita e em 150% o time, chegando a 100 colaboradores.

Fundada em 2012 pelos empreendedores e investidores ingleses Andrew Humphries e Tom Salmon, o player britânico é considerado um dos principais nomes de inovação corporativa do mundo e vem construindo a sua trajetória também no Brasil.

“As empresas brasileiras enxergam o investimento em inovação com bons olhos. Mas, para obterem êxito nesta jornada e permitir que a inovação traga ganhos, é preciso adotar os processos e estruturas ideais para cada corporação específica”, destaca o sócio e cofundador Marcone Siqueira, que iniciou, em 2017, a The Bakery no Brasil junto com o sócio Felipe Novaes.

Somente no ano passado, a unidade brasileira conduziu 47 desafios de inovação corporativa e mapeou 4 mil startups que endereçavam desafios estratégicos de seus clientes. Deste montante, 530 foram apresentadas às grandes corporações e 11 foram escaladas, ou seja, partiram para planos de expansão de suas atividades junto a clientes da The Bakery.

A carteira da The Bakery ganhou ainda mais robustez, com a entrada de marcas como iFood, Santander, Grupo Emtel, Elo, Opty e Neoenergia. A empresa também comandou novos programas para companhias como Vale e Natura, clientes desde os primeiros anos de atuação no país.

O aumento da demanda de mercado, alinhada a essa robustez, resultou em crescimento e ganho de território. Para 2022, a expectativa é promissora, já que o mercado de inovação corporativa deve seguir acelerando. “As corporações já compreenderam a relevância de buscar soluções para além de seus limites internos e estão investindo em conexões com o universo das startups. É uma relação ganha-ganha, desde que feita de forma estruturada”, complementa Novaes.

Com escritórios em dois países, times remotos em cinco e mais de 100 clientes distribuídos em 20, a The Bakery tem como principal diferencial a sua ampla rede global de soluções, composta por milhares de empreendedores, mentores, professores, pesquisadores e investidores. É através desta rede que ela ajuda corporações em diferentes estágios de maturidade e objetivos a inovarem de maneira rápida e eficiente, acessando as melhores ideias e soluções criadas por startups do mundo inteiro.