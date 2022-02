Brasil poderá ter 14 novos unicórnios em 2022, projeta Distrito

O Brasil deverá atingir a marca de 42 unicórnios, empresas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão, até 2023. Foram dez no ano passado - C6, Cloudwalk, MadeiraMadeira, Mercado Bitcoin, Unico, Hotmart, Frete.com, Olist, Merama e Facily – e a perspectiva é termos mais 14 em 2022 e sete no ano seguinte. As projeções foram extraídas do estudo da plataforma de inovação aberta e transformação digital Distrito: a Corrida dos Unicórnios.

Todas as aspirantes deste ano juntas receberam mais de US$ 1,8 bilhão em investimentos – a maior parte, cerca de US$ 950 milhões, foi destinada às fintechs. O setor ainda é dominante nas apostas, representado por nomes como a A55, Cora, Conta Azul e Contabilizei, assim como o varejo, representado por startups como Shopper. Mas há outros segmentos em destaque, como o da saúde, com a chegada da Alice, e da educação, com Descomplica e a isaac.

“Serviços financeiros e varejo seguem liderando a lista, mas vemos um crescimento interessante de outras áreas. Isso demonstra um amadurecimento do mercado, que enxerga oportunidades em várias frentes, e das startups brasileiras, que vem conquistando mais a confiança dos investidores”, afirma o CEO do Distrito, Gustavo Gierun.

Esse movimento dos unicórnios acompanha o crescimento acelerado dos investimentos de risco no Brasil e no mundo. Em 2021, o mercado global de venture capital foi de US$ 621 bilhões, mais do que o dobro do ano anterior. Por aqui, as startups brasileiras receberam US$ 9,4 bilhões em investimentos em 2021.

E o ritmo segue forte. O primeiro mês de 2022 somou US$ 591 milhões aportados em startups brasileiras, ao longo de 48 rodadas, sendo 32 delas em early stage e outras 16 em late stage. E o primeiro unicórnio de 2022, apontado pelo Distrito na edição anterior do relatório, já foi anunciado: a fintech Neon recebeu um aporte de US$ 300 milhões, atingindo a avaliação bilionária.

Para o levantamento, foram analisados diversos dados e consideradas métricas de crescimento que apontam para um rápido avanço, como os investimentos recebidos nas últimas rodadas e a perspectiva de novos aportes. A maior parte das aspirantes surgiu a partir de 2013, sendo a Petlove a mais antiga da lista, criada em 1999.

Gierun comenta que a análise para o panorama deste ano se tornou ainda mais apurada. “Estamos usando ainda mais algoritmos para a análise em nossa ferramenta, que já possui o maior banco de dados da América Latina para o ecossistema de inovação. Assim conseguimos cada vez mais assertividade nas previsões sobre a evolução das startups ao longo do tempo”, explica.

O relatório mostra ainda que os unicórnios nacionais parecem entrar em uma nova geração. A primeira, até 2019, foi marcada pelos fundadores de primeira jornada, que exploravam o início das captações do mercado de venture capital em uma época em que poucos fundos olhavam para a América Latina.

A segunda geração, de empresas que atingiram o status a partir de 2020, chegou em um mercado já consolidado, de maior liquidez. Os fundadores, mais experientes, passaram a atrair a atenção de investidores internacionais para o País.

Ao observar as características atuais do ecossistema de inovação, o relatório do Distrito pontua os primeiros sinais de uma nova fase, em que há um crescimento ainda mais acelerado. Consequentemente, as empresas alcançam a avaliação acima de US$ 1 bilhão em intervalos menores de tempo. Entre os fatores para essa transformação estão a disponibilidade de tecnologias impulsionadoras como o 5G, novas regulamentações que criaram um ambiente favorável à inovação, e o surgimento de unicórnios de setores ainda não contemplados, como HRtechs e Agtechs.

“As startups mais novas têm encontrado um cenário cada vez mais propício à disrupção. Fundos de venture capital, empresas e scaleups já consolidadas estão investindo cada vez mais em startups, entendendo que esse é um bom caminho para o crescimento”, analisa Gierun.

Mesmo setores tradicionais, como educação e saúde, estão se abrindo mais para soluções tecnológicas e se digitalizando. Os próprios consumidores já se habituaram a encontrar novidades diariamente. “As empresas líderes também já entenderam que a inovação precisa ser um processo contínuo e permanente e que, conectando-se com startups, a evolução acontece mais rápido”, conclui o executivo.