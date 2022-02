Empresas ainda tropeçam ao abordar ESG nas redes sociais

As empresas estão interessadas em dar visibilidade para os temas como meio ambiente, questões sociais e governança corporativa nas redes socais, o Environmental, Social and Governance (ESG). Mas, nem sempre com clara compreensão, convicção ou aprofundamento em relação aos conceitos e valores, aponta o estudo “Desafios do ESG para a reputação das empresas”, da Percepta Marketing e Comportamento e realizada pela Somatório Inteligência Direcionada.

Um dos destaques do estudo é a participação do assunto entre as postagens corporativas, 25% do total, o que demonstra o interesse das empresas em se mostrarem aderentes aos conceitos de ESG. Outro é o nível de engajamento por tema da pauta ESG. O tema Ambiental responde por 47% das reações, seguido por social (32%) e governança (21%).

Entre os entrevistados, 71% reportam que tantos assuntos de ESG como de reputação tiveram alto impacto em suas empresas no último ano; 79% das empresas aumentaram recursos em ESG no exercício de 2021.

O nível hierárquico dos responsáveis pela agenda ESG indica a importância do tema nas companhias: 80% são executivos (C-level ou gerentes). Em 88% dos casos, as empresas têm equipes integral ou parcialmente dedicadas à gestão de questões ESG.

“A pesquisa indica que o esforço das empresas em demostrar aderência aos postulados ESG nem sempre é motivado por clara compreensão e convicção em relação a seus conceitos e valores, o que pode levar as ações a se voltarem contra a reputação corporativa, ao invés de favorecê-la”, alerta Victor Olszenski, sócio da Percepta Marketing e Comportamento.

O diretor da Somatório Inteligência Direcionada, Marcello Guerra, endossa a questão. “Entre as postagens com conteúdos ESG, 61% mostram pouca consistência ou superficialidade e muitas iniciativas divulgadas dizem respeito a práticas regulamentadas por lei, como contratação de pessoas com deficiência (PCDs) ou incentivo a práticas esportivas”, diz.

A pesquisa foi realizado em duas etapas. A primeira analisou 13,7 mil postagens de 120 empresas de médio e grande portes em redes sociais (Linkedin, Facebook e Twitter), com aferição do nível de engajamento por meio de likes, comentários e compartilhamentos. Em um segundo momento, entrevistas em profundidade com executivos de 45 empresas investigaram questões relacionadas às agendas ESG e reputação.