Fusões e aquisições acima de R$ 50 milhões crescem 50%

O mercado brasileiro acumulou 280 transações de Fusões e Aquisições (M&A) em 2021 que, juntas somaram ao menos R$ 300 bilhões. Os dados são do M&A Brazil Report, relatório inédito elaborado pela RGS Partners, boutique de M&A especializada em Middle Market. Para a elaboração do relatório, foram consideradas transações cujos valores divulgados superaram R$ 50 milhões.

A necessidade de otimização de processos e a transformação digital em função da pandemia, somadas a uma maior capitalização e ao aumento de liquidez gerado pela queda de juros, criaram esse cenário perfeito para a quebra de recordes no mercado de M&As, aponta o estudo.

Os números revelam um significativo avanço na comparação com o acumulado em 2020, quando tivemos 186 transações com esse perfil e um total de R$ 219 bilhões – registrando um crescimento de 50% e 38%, respectivamente, em 2021. No segundo semestre de 2021 foram 116 transações aumento de 119% em comparação ao mesmo do ano anterior e R$ 180 bilhões ante R$ 22 bilhões, crescimento de 718%.

“Tivemos um cenário macroeconômico que não apenas permitiu, mas estimulou que corporações fechassem negócios para acelerar seu crescimento, simplificar processo e ampliar suas capacidades”, analisa o sócio-fundador da RGS Partners, Guilherme Stuart. Segundo ele, mesmo com a tendência de alta da taxa básica de juros, a velocidade que se espera das corporações para adaptarem seus modelos de negócio em um ambiente extremamente competitivo deve manter o cenário de M&A aquecido em 2022.

O levantamento também traz um panorama das transações acumuladas desde o início da década, o que confirma o melhor desempenho do mercado de M&A desde então. Entre 2011 e 2021, o mercado de M&A movimentou mais de R$ 1,7 trilhão, distribuídos em mais de 1,7 mil transações.

No ano passado, os setores de Tecnologia, Saúde e Serviços de Utilidade Pública tiveram os maiores destaques, acumulando 83, 48 e 29 transações cada, respetivamente. No que diz respeito ao volume financeiro transacionado, os três seguem na liderança, mas em ordem distinta. A vertical de Saúde movimentou R$ 77 bilhões, a de Utilidade Pública R$ 51 bilhões e, por fim, Tecnologia com R$ 44 bilhões.

“As grandes corporações entenderam que existe agora um caminho de capital disponível para que as startups cheguem até um IPO e têm se movimentado e comprado essas jovens empresas de base tecnológica, evitando assim uma concorrência futura”, completa Stuart.

De acordo com o relatório da RGS, 74% das transações registradas na década anterior foram realizadas por compradores estratégicos, os demais 26% dos acordos concluídos foram realizados por investidores financeiros (como fundos de Private Equity e Venture Capital). Entre todas as 1.737 transações mapeadas no período, 1.126 (65%) delas se deram entre players nacionais, que somadas, foram responsáveis por 75% do volume transacionado (R$ 1,3 bilhão).

A maior transação registrada em 2021 foi a fusão entre Notre Dame Intermédica e a Hapvida, um negócio avaliado em R$ 53,5 bilhões. Em seguida, a compra pela Energisa da Rede Energia, avaliada em R$ 28,3 bilhões, e a compra do BIG pelo Carrefour por R$ 10,8 bilhões.

Entre as principais companhias compradoras em volume, temos a própria Vale, que nos últimos dez anos desembolsou R$ 71,9 bilhões para a compra de outras companhias e duas do setor de Telecom: Oi, com R$ 53,9 bilhões transacionados, e Telefonica, com R$ 30,3 bilhões. Em número de transações, o destaque fica por conta de fundos de venture capital. Dividem o pódio Kaszek, monashees e Softbank, com 44, 34 e 33 transações, respectivamente.