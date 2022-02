Banco24Horas lança solução móvel em container

Uma solução móvel do Banco24Horas no formato container acaba de chegar ao município de São João Batista, em Santa Catarina. Os caixas eletrônicos em estruturas modulares podem ser montados e desmontados conforme a necessidade de cada localidade.

A iniciativa contou com investimentos de R$ 1 milhão e complementa a solução móvel do Banco24Horas, um caminhão equipado com caixas que circula por todo o Brasil. O novo modelo possui rampas de acesso, o que facilita a locomoção de pessoas com mobilidade reduzida. Permite ainda agilidade na instalação e movimentação para atendimento em diversas cidades e situações emergenciais.

No Banco24Horas, a população tem acesso a saques, consultas de saldo, emissão de extrato, pagamento de contas, recarga de celular e TV, além da possibilidade de sacar o auxílio emergencial, entre outras transações, sem pagar nada a mais por isso. São mais de 150 instituições conectadas em um único ponto de atendimento.