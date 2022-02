EUA e RS discutem propriedade intelectual no âmbito dos ecossistemas de inovação

A importância do debte da propriedade intelectual no âmbito dos ecossistemas de inovação será tema de um debate promovido pela Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos no Brasil, em parceria com a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS. O painel virtual acontece nesta terça-feira (15), às 14 horas, e vai reunir especialistas do Escritório de Marcas e Patentes dos EUA (USPTO), do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e de outras instituições falarão sobre o panorama da propriedade intelectual no Brasil e nos EUA e sobre como marcas e patentes podem impulsionar ecossistemas de inovação.

O evento terá abertura do Cônsul-Geral dos EUA em Porto Alegre, Shane Christensen, e do Secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS, Alsones Balestrin. A moderação será da Secretária Adjunta, Simone Stülp.

link Interessados em participar devem acessar o. A palestra, gratuita e aberta ao público, será pela plataforma Zoom.

Os painelistas serão Elisabeth Ritter, consultora independente para Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia; Rodrigo Ferraro, pesquisador em Propriedade Industrial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI); David Kellis, Adido de Propriedade Intelectual para o Mercosul, Guiana Francesa, Guiana e Suriname - Escritório de Marcas e Patentes dos EUA (USPTO); Gustavo Novis, chefe da Divisão de Exame Técnico XI da Coordenação-Geral do Protocolo de Madrid e Outros Tratados e Acordos Internacionais (CGPRO) do INPI e Maria Beatriz Dellore, especialista em Propriedade Intelectual do escritório de Marcas e Patentes dos EUA (USPTO).