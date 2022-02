Banrisul busca startups com faturamento de até R$ 4,8 milhões

Está aberto o edital do segundo ciclo de aceleração do Banrisul para jovens empresas, com abrangência nacional: o BanriTech. O programa é destinado a startups com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões.

A iniciativa é destinada a startups com produtos e serviços que atendam as seguintes verticais: serviços financeiros, agronegócios, relacionamento com clientes e empresas, eficiência operacional, segurança da informação e governos.

As empresas selecionadas serão confirmadas no dia 04 de abril, após o processo de avaliação, prazo para recursos e onboarding. O lançamento do 2º ciclo será no dia 05 de abril e a aceleração ocorre até setembro, com a divulgação das três grandes vencedoras em um Pitch Day, no dia 28 de setembro. O programa conta com assessoria técnica do Parque Científico e Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc).

“Em 2022, queremos valorizar soluções que também contemplem as mudanças que estão ocorrendo no mercado financeiro, como o Open Banking, e as questões climáticas, pois acreditamos que a sustentabilidade é um pilar forte da economia”, destaca o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho.

O edital e o regulamento estão disponíveis no site . O prazo de inscrições segue até 13 de março. Serão selecionadas até 30 startups. “O Banrisul está inserido em um hub de inovação e a primeira edição do BanriTech, em 2021, resultou em uma grande integração.

O diretor de Crédito do Banrisul, Osvaldo Lobo Pires comenta que já há casos de empresas que participaram do ciclo captando investimentos por meio de linhas de crédito do Inovacred e da Finep. “A evolução que esse ciclo proporciona ajuda a instituição a aprimorar-se e repercute em mais oportunidades para essas jovens empresas”, ressalta.

Podem se inscrever no edital empresas estabelecidas com registro CNPJ de diferentes localidades nacionais, que tenham propostas inovadoras em produtos ou serviços e com potencial de escala. As startups selecionadas terão acesso à rede de executivos do Banrisul e Tecnopuc, com mentorias exclusivas com os tomadores de decisão, além de ter acesso à rede de mentores composta por especialistas do mercado. A startup deve disponibilizar ao menos um membro da equipe que tenha disponibilidade para participar assiduamente dos encontros, mentorias, consultorias e reuniões propostas pelo programa de aceleração.