South Summit é adiado para maio deste ano devido à Covid-19

A primeira edição do South Summit no Brasil, que aconteceria entre os dias 29 e 31 de março deste ano, na capital gaúcha, foi adiada para 4, 5 e 6 de maio próximos. Conforme comunicado da empresa organizadora, a 4all, na página oficial do evento, a medida é necessária "devido à situação do Covid-19 e com o objetivo de garantir sua saúde e a melhor experiência", dirigindo-se ao público do South Summit.

Nas últimas semanas, apesar do avanço da vacinação, os casos de contaminação têm aumentado devido à variante Ômicron do coronavírus. No mesmo comunicado, já foi confirmada a segunda edição da South Summit em Porto Alegre, em março de 2023.

Outro ponto preponderante foi a adequação das agendas internacionais dos envolvidos com o evento. "Para ter o sucesso que ele pode alcançar e esperamos que seja, este encontro precisa da presença do mundo inteiro na cidade. Em maio devemos ter mais condições de segurança e a retomada mais ampla de viagens internacionais", diz o vice-prefeito da Capital, Ricardo Gomes.

As obras para realização do South Summit ocorrem nos galpões A4, A5 e A6, do Cais Mauá. A primeira fase das obras envolve o telhado, com a substituição de forro, verificação e troca de calhas e telhas; a revisão e pintura dos portões e a recomposição dos vidros. O projeto ainda terá etapa de limpeza e de instalação de infraestrutura.

Serão 5 mil m2 destinados para o South Summit. A expectativa de reunir cerca de 5 mil inscritos - impactando 20 mil pessoas - e receber 150 palestrantes. Um dos armazéns terá o palco central, onde acontecerão as palestras, além de um pavilhão como marketplace, onde as marcas estarão reunidas. O terceiro espaço será reservado para as startups.

Os esforços para atrair o South Summit para Porto Alegre contaram com a iniciativa privada - 25 empresas investiram um total de R$ 1,5 milhão para as adequações dos galpões. A empresa 4All é organizadora do evento na Capital.

O South Summit foi criado em 2014, tem sede em Madrid e se posiciona como uma plataforma global para inovação e conexões entre os principais participantes do ecossistema global, startups, corporações e investidores para gerar resultados e negócios.