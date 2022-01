Tecnologia permite monitoramento remoto de plataformas

Especialistas do Centro de Pesquisas da Petrobras (Cenpes) e da PUC-Rio, desenvolveram uma ferramenta que permite ao usuário visualizar e transitar por toda a extensão das plataformas da Petrobras, fazer inspeções remotas e planejar intervenções preventivas, mesmo nas unidades mais distantes, como as localizadas no pré-sal, a cerca de 300 km da costa.

A ferramenta, que otimiza o planejamento de manutenções, está disponível em 14 plataformas das bacias de Santos, Campos e Espírito Santo, e deve ser estendida a todas as plataformas em atividade até o fim de 2022. Há estudos em andamento também para a implementação em refinarias.

“Essa ferramenta permite a redução do tempo de planejamento das atividades de manutenção, que são muito importantes no calendário da operação. Obtivemos também um aumento de eficiência na execução das paradas de produção, assim como uma redução do tempo de manutenção”, explica o diretor de Exploração e Produção da Petrobras, Fernando Borges.

Para mapear cada unidade offshore são necessárias de 3,5 mil a 5 mil fotos, que são aplicadas sobre a planta de engenharia. Isso permite uma navegação imersiva, semelhante à tecnologia do Google Street View, por meio do qual se pode visualizar qualquer lugar do mundo, seja uma rua ou um museu, desde que a área tenha sido previamente fotografada por câmeras 360º.

Em breve serão incorporadas novas funcionalidades à ferramenta, como busca e análise de imagens, por meio de Inteligência Artificial, busca inteligente de informações de manutenção em bases de dados da empresa e captura de realidade (nuvens de pontos) e gamificação para treinamento de SMS.