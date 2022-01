Seprorgs empossa nova gestão para período 2022-2023

O Seprorgs empossou sua nova gestão para o biênio 2022-2023. Na presidência e vice-presidência, assumiram, pelo segundo mandato consecutivo, os empresários Rafael Krug e Luís Henrique Petkovicz.

Ao todo, 22 nomes compõem a nova gestão, entre presidência, diretores, conselheiros e delegados. O grupo terá a missão de orquestrar e dar continuidade a ações de fomento ao setor de TI, com atuação direta na representatividade dos interesses das empresas da área junto às instâncias políticas, legislativas, de mercado e demais.

"Nosso primeiro mandato foi exercido em meio a tempos extremamente desafiadores, com todo o desenrolar da pandemia da Covid-19. Precisamos repensar, transformar ações, eventos, atuações, e fizemos isso em linha com nossos associados e todo o mercado que representamos, trazendo uma nova cultura ao Seprorgs, que hoje é uma entidade ainda mais avançada, ainda mais alinhada à inovação que é natural do nosso setor”, comenta o presidente Rafael Krug. Uma das maiores sinalizações nessa direção, comenta, é a nova sede, no Instituto Caldeira.

Os integrantes da diretoria

Presidente: Rafael Krug

Vice-Presidente: Luis Henrique Petkovicz

Diretores regionais: Esdras Moreira (Serra), Gilnei Engelmann (Santa Maria), Jean Benatti (Santa Rosa), Paulo Cesar Alves (Uruguaiana) e Sérgio Santi (Pelotas).

Diretores: Ederson Bastos, Edgar Serrano, Everson Nunes, Gabriel Engel, Gustavo Erler, Henrique Schneider, José Carlos Zanetti, Marcus Sperb, Michael Tatsch, Rafael Sebben, Roberto Mazzilli e Vinycio Lunelli.

Diretores Convidados: Carlos Borges, Jaime Hamester e Marice Fronchetti