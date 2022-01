Balestrin assume SICT com foco na execução dos projetos

Sai Luís Lamb, entra Alsones Balestrin. A escolha do governador Eduardo Leite para a liderança da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT), pasta que foi reativada na sua gestão, segue sendo por nomes fortes da academia e com proximidade com o ecossistema de inovação gaúcho. A posse aconteceu nessa quarta-feira (19).

Balestrin atuou durante 12 anos como C-Level da Unisinos. Como Head de negócios internacionais, participou dos projetos de internacionalização da universidade, na atração de players globais para o parque tecnológico Tecnosinos, como o centro de desenvolvimento para a América Latina da SAP e da sul-coreana HT Micron Semiconductor. É o cofundador e membro do comitê executivo do Pacto Alegre, entidade sem fins lucrativos que visa a melhoria do ambiente de inovação na capital gaúcha.

“Estou assumindo para dar continuidade a essa gestão, que vem em uma trajetória importante. Lamb atuou de forma magistral à frente da SICT e, de forma articulada com diversos atores como universidades, empresas e poder público, conseguiu muitos avanços”, comenta.

A novo secretário destaca a evolução da atenção do governo para a área. No ano passado, foi anunciado o maior investimento com recursos do Tesouro voltado à inovação dos últimos 10 anos: R$ 112,3 milhões até o final de 2022, como parte do projeto Avançar na Inovação. “Tivemos uma série de programa e projetos lançados e nossa missão agora é dar continuidade na sua execução e na entrega de forma a gerar valor para a sociedade, impactar a qualidade de vida das pessoas e a geração de riqueza para o Estado”, analisa.

Para Balestrin, o Rio Grande do Sul precisa estar muito alinhado com os movimentos da sociedade do conhecimento e da transformação digital que foi acelerada pela Covid-19. “Isso tudo está impactando de forma profunda a sociedade e as organizações”, acrescenta.