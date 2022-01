Após aporte de R$ 260 milhões, Arquivei vai contratar 70 pessoas

A Arquivei, uma das maiores plataformas de gestão de documentos fiscais do Brasil, tem 70 novas vagas de emprego para os três primeiros meses de 2022. Nesses primeiros dias do ano, a startup já abriu o processo seletivo para ao menos 13 oportunidades de trabalho.

O reforço na equipe é um dos investimentos programados a partir da recém captação de R$ 260 milhões levantada junto ao Riverwood Capital, líder da rodada, e acompanhada pelos fundos International Finance Corporation (IFC), Constellation, NXTP e Endeavor Catalyst.

A startup conta com posições abertas para desenvolvedores, especialistas na área de Produto, designer, engenharia de dados, entre outras posições. Atualmente com 281 colaboradores, a empresa pretende fechar o ano com mais de 400 funcionários no total.

Para atrair os novos talentos, além da remuneração e benefícios em si, a Arquivei aposta principalmente em sua cultura organizacional, com incentivo à diversidade e inclusão, intraempreendedorismo e gestão humanizada. Além disso, a empresa trabalha no modelo de Squads, times cross-funcionais que englobam engenharia, produto e negócios que possuem total autonomia. Todas as decisões são tomadas em conjunto.

“Nosso principal objetivo é revolucionar o dia a dia de pessoas e empresas, munindo-as com inteligência de mercado a partir dos próprios dados. Para isso, dependemos de uma equipe brilhante disposta a encarar o desafio e se aventurar no mundo dos documentos fiscais com a gente”, afirma o CEO da startup, Christian de Cico.

Os interessados em se candidatar às vagas da startup podem realizar as inscrições pelo link: arquivei.com.br/vagas/.