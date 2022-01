ABF e Acate fazem o match entre franquias e startups

De olho na aceleração do ecossistema de inovação no mercado de franquias, a Associação Brasileira de Franchising (ABF) firmou uma parceria com a Associação Catarinense de Tecnologia (Acate), eleita duas vezes uma das Top 5 melhores incubadoras do mundo pela UBI Global.

O primeiro resultado dessa parceria é o LinkLab de Franquias, que prevê a realização de um mapeamento dos desafios e oportunidades com os envolvidos e apresentação das soluções das startups.

O objetivo da parceria é fazer o match entre redes de franquia com demandas de negócio e startups com soluções aplicáveis e inovadoras, gerando assim negócios e oportunidades para ambos os lados. Atualmente, a ABF dispõe de cerca de 1,3 mil redes de franquias associadas e a Acate tem acesso a milhares de startups, tanto no ecossistema catarinense como de parceiros.

O presidente da Acate, Iomani Engelmann, explica que o Linklab, programa criado há quatro anos, tem apresentado ótimos resultados. Desde 2017, a iniciativa registra uma taxa de sucesso de 53%.

“Um dos grandes benefícios da inovação aberta é que ambas as partes são favorecidas: as grandes empresas avançam com uma maior agilidade e as startups têm a oportunidade de aprender e ampliar mercado. E acreditamos que essa parceria com a ABF irá representar um avanço importante para a inovação e desenvolvimento do segmento como um todo”, observa.

“Com o LinkLab de franquias, ganha-se velocidade na solução de um problema. As startups têm mais rapidez para desenvolver uma prova de conceito, fazer o teste, realizar os ajustes necessários e colocar a solução para rodar dentro de uma visão de metodologia ágil”, comenta o presidente da ABF, André Friedheim.