Endeavor busca fintechs para aceleração em 2022

A Endeavor receberá até o final deste mês as inscrições para o Scale-Up Endeavor, jornada para acelerar as empresas que mais crescem no Brasil.

Nesta edição, a organização busca por fintechs para aceleração no programa que ocorrerá entre os meses de março e julho. Com novo modelo, a partir desse ano o Scale Up Endeavor consolidará as edições regionais àquelas voltadas para verticais de mercado. O programa, que tem cinco meses de duração, acelerou empresas de 15 estados brasileiros em 2021 e tem expectativa de ampliação para demais regiões do país.

“Liderar uma scale-up vem com desafios inéditos para as fundadoras e os fundadores à frente da empresa, como refletir sobre a estratégia, direcionar a organização neste caminho, escalar o time sem perder a cultura e gerir o caixa, garantindo capital necessário para continuar crescendo rápido explica Vinicius Bergamini, Gerente de Aceleração de Negócios da Endeavor. Por isso, explica, a iniciativa busca dar suporte a estes desafios por meio da sua rede de mentores, que tem nomes como Flávia Buchmann (Not Co), Juliana Turbino (RD Station), Cesar Carvalho (Gympass), Maíra Gracini (EBANX) e Fernando Cirne (Locaweb).

“Tão importante quanto os aconselhamentos são as trocas que acontecem entre participantes de todo o país sobre desafios comuns e no desenvolvimento de competências pessoais. Ao final da aceleração esperamos que todos saiam com uma visão de alto impacto ainda maior do que quando chegaram”, complementa Bergamini.

A Endeavor também está em busca de mulheres e pessoas negras à frente de scale-ups para participarem do programa. A presença de empresas comandadas por fundadoras na aceleração tem crescido: passou de 18%, em 2020, para 28%, nos seis primeiros meses deste ano. O objetivo é alcançar 40% de representatividade de gênero e raça em toda a rede Endeavor até 2025.