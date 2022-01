5G poderá reduzir consumo de energia, aponta IEEE

O 5G, a nova geração da internet que deve chegar ao país em meados deste ano, promete trazer mais velocidade às comunicações – baixar e enviar arquivos mais rápidos, tornar conexões mais estáveis e reduzir tempo de resposta em diferentes dispositivos. Tudo isso já sabemos. A novidade é que a tecnologia deve impactar o setor energia, com o uso da comunicação no controle dos sistemas elétricos, e reduzir, por exemplo, o consumo de energia e risco de apagão.

É o que aponta Edson Watanabe, membro do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE), maior organização profissional técnica do mundo dedicada ao avanço da tecnologia para o benefício da humanidade.

"Hoje, o controle do sistema elétrico é feito com pouco uso de comunicação e, em geral, com medição local. Com o 5G, a medição de parâmetros do sistema elétrico e sua transmissão para fins de controle poderão ser realizadas na ordem de microssegundos, o que pode ajudar nos futuros sistemas de controle e diminuir o risco de apagões", analisa Edson Watanabe, também pesquisador da Coppe/UFRJ.

Segundo o especialista, com o 5G vai ser possível saber rapidamente como está a geração de energia eólica no Nordeste ou solar no Sul, por exemplo, e decidir o que fazer para que o consumidor tenha uma energia elétrica mais estável. Para ele, com o advento do 5G vai ficar mais fácil também controlar os dispositivos elétricos em casa, tanto para maior conforto quanto para maior economia de energia.

Do celular, as pessoas vão poder ligar ou desligar equipamentos em casa ou escritório com mais facilidade que hoje, podendo modificar o perfil de consumo de energia ao longo do dia. "O conceito de smart grid (redes inteligentes) também poderá ser mais facilmente implementado facilitando a inserção das gerações mais sustentáveis e variáveis que devem aumentar muito com a transição energética", acrescenta.