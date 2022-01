Marcelo Braga é o novo presidente da IBM Brasil

Marcelo Braga foi nomeado presidente e líder de Technology da IBM Brasil. Ele será responsável por guiar as operações e a estratégia da multinacional no País, de forma a ajudar os clientes a se beneficiarem do potencial transformador da nuvem híbrida e da inteligência artificial. Ele sucede Katia Vaskys, que continuará apoiando a organização no Brasil até março de 2022.

O executivo está na IBM desde 1998. Atuou como vice-presidente de vendas da IBM Brasil, sendo responsável pelos maiores clientes da empresa no País. Anteriormente, foi vice-presidente da Unidade de Software e Cloud, liderando o lançamento do IBM Watson e expansão da IBM Cloud no país.

Braga é formado e pós-graduado em análise de sistemas pela Universidade Católica de Brasília, possui MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral, MBA em Marketing pela ESPM, MBA em Gestão pelo IBMEC e imersões na Harvard Business School e na Wharton Business School.